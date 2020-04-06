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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 06-04-2020? - آخر تحديث الاثنين 6-4-2020? من المواقف الضريفة والمستفزة لبنات المملكة بعد قرار قيادة السيارات . شاهد شرطي يتلقى الشتم من شابة تقود سيارتها والسبب صادم احدث الجدل في التواصل الاجتماعي ! جديد اب برس Advertisements ​ ت سائقة شابة سعودية غضبا وجدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، بعدما ظهرت في مقطع فيديو تسيء فيه لشرطي مرور سجل بحقها مخالفة مرورية. وطالب نشطاء سعوديون بالقبض على مواطنتهم رنده العمودي، التي تعمل كسائقة سيارة أجرة لتوصيل الركاب عبر التطبيقات الذكية، ومنهم من طالب بسحب جنسيتها لعدم احترامها قوانين البلد الذي تنتمي إليه. حيث ظهرت في فيديو عبر حسابها في "سناب شات" لتروي أحد المواقف التي حصلت معها، قبل أن تقول "أكره المرور يا جماعة، عطاني مخالفة الكلب.. بس كده".

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