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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الداخلية السعودية تباغت الجميع وتعلن قبل قليل عقوبات مخيفة لمن يقوم بهذا العمل..والرعب يسيطر على اكل لسعوديين والمقيمين لأن العقوبة اشد من عقوبة الاعدام

2020/04/06 الساعة 07:58 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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