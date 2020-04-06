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صنعاء - ياسمين الخيامي - زوج عربي شاذ يقوم بعمل فاضح ومحرم شرعا مع زوجته..وعندما اكتشفت الزجة فعلته كانت المفاجئة الصادمة التي صعقت الجميع( 2 صورة خادشة للحياء )

2020/04/06 الساعة 07:35 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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كانت هذه تفاصيل خبر زوج عربي شاذ يقوم بعمل فاضح ومحرم شرعا مع زوجته..وعندما اكتشفت الزجة فعلته كانت المفاجئة الصادمة التي صعقت الجميع( 2 صورة خادشة للحياء ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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