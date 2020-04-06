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صنعاء - ياسمين الخيامي - نصيحة عاجلة من وزير الصحة الصيني..ونبتة عربية مشهورة تقاوم فيروس كورونا حتى لو هاجمك الفيروس فإن هذه النبتة السحرية تقضي عليه داخل جسمك( صورة للنبتة السحرية )

2020/04/06 الساعة 07:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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