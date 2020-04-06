شكرا لبحثكم عن خبر الجوف:قوات الجيش الوطني تبدأ التوغل في عمق مدينة الحزم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تشتعل المواجهات العنيفة في الأثناء بين القوات الحكومية مسنودة برجال القبائل من جهة وميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة إيرانيا من جهة أخرى في محافظة الجوف شمال شرقي البلاد. وقالت مصادر ميدانية إن القوات الحكومية بغطاء جوي مكثف لمقاتلات التحالف العربي تمكنت من كسر خطوط دفاعات ميلشيا الحوثي المتمردة شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة. Advertisements وأضافت المصادر أن القوات الحكومية تمكنت من تحرير منطقة الخسف بالكامل ومحيطها التابعة لمدينة الحزم, ومواصلة التوغل صوب عمق المدينة, مع انتشار مكثف وهجوم عنيف من عدة محاور مسنود بغطاء جوي ومدفعي مكثف ودقيق. وذكرت المصادر أن المواجهات الآن تدور باتجاه الأحياء الشرقية الممتدة إلى عمق المدينة, مع تمكن القوات الحكومية من السيطرة على عربات وآليات وأسلحة عدة. وأوضحت المصادر أن مئات القتلى والجرحى والأسرى من عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة خلال المواجهات التي ماتزال مستمرة, بالإضافة إلى حرق وتدمير آليات عدة وأطقم وعربات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجوف:قوات الجيش الوطني تبدأ التوغل في عمق مدينة الحزم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.