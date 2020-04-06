شكرا لبحثكم عن خبر شاهد عيان يكشف هوية ملقي القنبلة في موكب القوات السعودية بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشف شاهد عيان حقيقة التفجير الذي زعمت مصادر اعلامية انه استهدف القوات السعودية في عدن، امس.

واكد مواطن كان يقود سيارته خلف موكب القوات السعودية لعدن تايم: ان القوات كانت خارجة من معسكر التحالف في طريقها إلى مطار عدن، حيث قام احد الأطقم المرافقة للقوات السعودية برمي قنبلة صوتية لتفريق سيارات كانت امام الموكب.

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وكان موقع اخباري في عدن سارع إلى نشر رواية مغايرة عن استهداف الموكب بعبوة ناسفة وتضرر عربة مدرعة.

من جانبهم رجح خبراء متفجرات ان صور موقع الحادث تؤكد ان الاثر الذي خلفه التفجير بسبب قنبلة صوتية، حيث لم ينجم عنه أي شظايا او اثار لتهشم زجاج مركبات القوات.

ولم يصدر عن المركز الإعلامي لقوات التحالف في عدن، اي تعليق على التفجير خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.