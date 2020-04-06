شكرا لبحثكم عن خبر صحفي يمني: محسن يشتت بوصلة المعركة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد المحلل السياسي اليمني جلال الشرعبي استمرار الاخوان في خرق اتفاق الرياض والدفع بتعزيزات عسكرية ضخمة لتفجير الوضع عسكريا في الجنوب والتحضير لمعركة جانبية عبثية في العاصمة المؤقتة عدن.

وكشف الشرعبي في تغريدات اليوم على صفحته "تويتر" رصدها محرر "يمن الغد" عن وصول تعزيزات ضخمة مكونة من عدة ألوية مجهزة بعتاد عسكري ثقيل وصواريخ ومدافع إلى محافظة أبين على تخوم عدن جنوب اليمن ورفع الجاهزية القتالية في مدينة شقره استعدادا للتوجه إلى العاصمة المؤقتة عدن، في تحدي صارخ للتحالف العربي بقيادة السعودية وانتهاك للاتفاق الذي وقعت عليه الشرعية في الرياض وبالرغم من التحذير المتكرر للتحالف مما يحدث في أبين من استعراض ومناورات استفزازية تهدد بإفشال اتفاق الرياض وترك محافظة محررة كمأرب فريسه سهلة للحوثي كما تم تسليم الجوف قبلها والانسحاب من عاصمتها دون قتال بتوجيه من نائب الرئيس اليمني الجنرال علي محسن الأحمر القائد العسكري الفعلي لتنظيم الاخوان في اليمن.

وقال الشرعبي "يحضرون لمعركة في عدن تاركين قبائل مأرب تواجه الحوثي".

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وأضاف "آلاف القوات مجهزة بالدبابات والكاتيوشا والمدافع والعربات ترفع من جاهزيتها في شقرة وقرن الكلاسي في أبين إستعداداً للتوجه الي عدن".

وأكد الشرعبي في تغريدته على "تنفيذ إتفاق الرياض ضروري لتوحيد المعركة ضد الحوثي وإنقاذ الجنوب من الصراع"..

واختتم الصحفي والسياسي اليمني جلال الشرعبي تغريدته بالقول" بدلاً من توحيد المقاتلين تحت إمرة رئيس الأركان تأتي أوامر علي محسن لتشتيت بوصلة المعركة.. وبدلاً من إعادة القوات من شقرة إلى مأرب يرسلونها الى أبين تحت وقع النشيد الوطني ويستمرون بسحب السلاح منها إلى الجنوب"..