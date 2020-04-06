شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: إعلان أمريكي مفاجئ بشأن دولتين عربيتين لم يدخلها فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل وخطير : السعودية تفاجئ الجميع وتعلن قبل قليل عن رقم مفاجئ وصادم بعدد حالات الوفاة والمصابين بفيروس (كورونا) وردنا الان : أحدث ظهور لزوج الفنانة نانسي عجرم بعد قتله الشاب السوري يثير ضجة ومعلّق: “شكله مثل الوحش”! (شاهد) مشاهد مؤثرة أثناء دفن ضحايا كورونا في السعودية (صور) مشاهد صادمة : الفنانة كارمن سليمان تظهر وهي تزيل الماكياج وتمارس الرياضة بشكل صادم وفاضح على تيك توك (فيديو خادش للحياة)

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