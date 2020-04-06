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قصي خولي ينفي شائعة وفاته بطريقة طريفة

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شكرا لقرائتكم خبر عن قصي خولي ينفي شائعة وفاته بطريقة طريفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -  

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 لت شائعات الوفاة تطارد النجوم من حين إلى آخر، والضحية هذه المرة كان النجم السوري قصي خولي، حيث نشر أحد المواقع الإخبارية خبراً تحت عنوان: "مقتل الفنان قصي خولي قبل قليل بشكل صادم والحزن يعمم المدن السورية". قصي من جانبه قرر الرد على هذا الخبر بشكل طريف، حيث أعاد نشر الخبر عبر خاصية "ستوري" في حسابه الرسمي على تطبيق "إنستقرام"، وعلق عليه قائلاً: ""العمى ايمتا صار هالحكي والله ماخبروني انو هيك صار معي يحرق حريشون هالمواقع اكيد بتعرفوا شو يعني يحرق حريشون بالسوري……

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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