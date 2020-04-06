شكرا لقرائتكم خبر عن قصي خولي ينفي شائعة وفاته بطريقة طريفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جديد اب برس Advertisements ​ لت شائعات الوفاة تطارد النجوم من حين إلى آخر، والضحية هذه المرة كان النجم السوري قصي خولي، حيث نشر أحد المواقع الإخبارية خبراً تحت عنوان: "مقتل الفنان قصي خولي قبل قليل بشكل صادم والحزن يعمم المدن السورية". قصي من جانبه قرر الرد على هذا الخبر بشكل طريف، حيث أعاد نشر الخبر عبر خاصية "ستوري" في حسابه الرسمي على تطبيق "إنستقرام"، وعلق عليه قائلاً: ""العمى ايمتا صار هالحكي والله ماخبروني انو هيك صار معي يحرق حريشون هالمواقع اكيد بتعرفوا شو يعني يحرق حريشون بالسوري……

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