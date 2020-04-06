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عدن - ياسمين التهامي - هذا ما يحدث الآن في اراظي و أجواء المملكة العربية السعودية !

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في السعودية الأحوال الجوية اليوم الإثنين؛ لافتة إلى أن الفرصة مهيأة لتكّون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة، تحد من الرؤية الأفقية على 9 مناطق. وفي بيان تفصيلي، عبر موقعها الرسمي، قالت «هيئة الأرصاد»: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة.

وأشارت إلى تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل). جديد اب برس Advertisements ​ وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «الهيئة»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-36كم/ساعة، فيما تصل سرعتها إلى 40 كم على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، ويصل إلى مترين على الجزء الجنوبي. وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية غربية إلى شمالية، بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف.

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