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عدن - ياسمين التهامي - شاهد لأول مرة منذ اسبوعين ..تراجع طارىء لعدد الوفيات في " ايطاليا " يثير اجواء واسعة من التفاؤل !

أعلن الدفاع المدني الإيطالي، اليوم الأحد، أنّ عدد المتوفين جراء فيروس "كورونا" المستجد في آخر 24 ساعة بلغ 525، وهو الأدنى منذ أكثر من أسبوعين. وتمثل الحصيلة انخفاضاً بنحو الربع، مقارنة بحصيلة أمس السبت. وتتوجب العودة إلى 19 آذار/مارس لإيجاد حصيلة أدنى، وهي 427 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد. جديد اب برس Advertisements ​

وبحسب الأرقام الرسمية، فقد توفي نحو 16 ألف شخص جراء "كوفيد-19"في إيطاليا، الدولة الأكثر تضرراً على هذا الصعيد في العالم.

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