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عدن - ياسمين التهامي - كما ورد تفاصيل صادمة كيف تم اعتقال قائد عسكري بارز في الجيش الوطني بمأرب وإيداعه سجن الاستخبارات العسكرية !

قالت مصادر إعلامية في مدينة مأرب، إن قوات امنية داهمت منزل رئيس دائرة المستودعات والتسليح في وزارة الدفاع العميد الركن خالد محمد الأمير واختطفته ، منذ ما يزيد عن الشهر والنصف. جديد اب برس Advertisements ​ ووفقاً للمصادر، تم إيداع العميد الحوشبي سجن الاستخبارات العسكرية بتهم وجهت إليه مفادها “التواصل مع المليشيا الحوثية”.

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