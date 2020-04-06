شكرا لمتابعة خبر عن مشاهد صادمة : الفنانة كارمن سليمان تظهر وهي تزيل الماكياج وتمارس الرياضة بشكل صادم وفاضح على تيك توك (فيديو خادش للحياة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/04/06 الساعة 04:00 صباحاً (الخليج 365 _ متابعات ) متعلقات مشاهد مؤثرة أثناء دفن ضحايا كورونا في السعودية (صور) Advertisements ليس لنا ملجأ سواك يا الله : الفنانة نجوى كرم .. تستعين بفيروز للتخلص من فيروس كورونا .. ونتشر للفنانة فيروز وهي تدعو الله بهذا الدعاء الذي اجتاح جميع المواقع الاخبارية والاجتماعية في ساعات (فيديو مثير للغاية) الرئيس هادي : يتلقي خبر صادم قبل قليل شاهد بالفيديو : هيفا وهبي تكشف مصير مسلسلها لرمضان 2020

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