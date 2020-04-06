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عدن - ياسمين التهامي - عاااجل اعلان الطوارء منظمة الصحة العالمية خلال " 24 : ساعة فقط .." 9 " دول عربية تسجل ارتفاعا غير مسبوق في الوفيات والأصابات بفيروس " كورونا" ( قائمة الدول )!

جديد اب برس

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تسع دول عربية هي: السعودية ،الكويت،قطرمصر السودانالعراق،لبنان،الأردن والمغرب، أمس الأحد، ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الساعات ال24 الماضية، فيما أعلن الأردن أن حدوده ستظل مغلقة لما بعد رمضان، في حين عززت الجزائر من إجراءاتها الاحترازية بتوسيع الحجز الجزئي ليشمل كل ولايات البلاد. وأعلنت السعودية، أمس تسجيل 206 إصابات جديدة، في أكبر ارتفاع يومي لحصيلة المصابين بالمرض منذ بدء التفشي في المملكة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2385. أضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصبح إجمالي الوفيات 34 حالة، فيما أكدت ارتفاع عدد الحالات التي تعافت إلى 488. الى ذلك، بدأت السلطات السعودية، أمس، إنهاء إجراءات سفر المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية، وذلك عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، بعد إعفائهم من الآثار القانونية والغرامات المالية المقررة. بدورها، أعلنت الخارجية السعودية لعموم المواطنين والمواطنات الموجودين في الخارج عن إطلاق الخدمة الإلكترونية لعودة الراغبين منهم الى البلاد اعتباراً من أمس، وسيتم التعامل مع الطلبات المسجلة إلكترونياً وتحديد مواعيد السفر، بحسب الخطة المعتمدة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. وقالت الخارجية إن العائدون سيخضعون للعزل 14 يوماً. ووجه الملك سلمان مجلس الشورى لعقد جلساته عن بعد . وفي الكويت، أعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح عن شفاء 6 مرضى بكورونا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 99. وكانت وزارة الصحة الكويتية أكدت تسجيل 77 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الإصابات إلى 556. سلطنة عمان تسجل ثاني حالة وفاة وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس تسجيل 21 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي الى 298 حالة،فيما تم تسجيل حالة وفاة ثانية بالفيروس،في حين تماثلت 61 حالة للشفاء . بدورها، أعلنت وزارة الصحة البحرينية ،أمس عن تسجيل 10 إصابات جديدة بالفيروس ،فيما أكدت تماثل أربع حالات للشفاء. وسجلت قطر،أمس 279 إصابة جديدة بالفيروس،ليصبح اجمالي الاصابات 1604 . «همة وطن» يحصد 56 مليون دولار من جهته، قال وزير الصحة الأردني سعد جابر إن حدود المملكة ستبقى مغلقة لما بعد شهر رمضان مؤكداً تأطير عدوى المصابين بين عائلات غالباً نحو الوصول إلى مرحلة «الاستقرار الوبائي». وأشار إلى تسجيل 13 حالة جديدة بإجمالي 323 إصابة وتزايد حالات الشفاء بإجمالي 74 شخصاً .وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة مراقبة مدى الالتزام بساعات حظر التجوال عن طريق طائرات دون طيار وكاميرات المراقبة، مشيراً إلى تبرعات تناهز 56 مليون دولار لصندوق «همة وطن» و20 مليون دولار لحساب وزارة الصحة بما يدعم جهود مواجهة الفيروس. وسجل العراق، أمس، 83 إصابة جديدة بكورونا، و5 وفيات جديدة، ليبلغ إجمالي الإصابات 961، وعدد الوفيات 61. لبنان يستقبل العائدين من الخارج وفي لبنان، أعلن أمس عن ارتفاع عدد المصابين بكورونا الى 527 حالة بعد تسجيل سبع إصابات جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات الى 18 حالة بعد تسجيل حالة وفاة واحدة. واستقبلت السلطات اللبنانية أمس أفواج من المواطنين المغتربين الذين وصلوا البلاد عبر مطار رفيق الحريري الدولي. أما في سوريا، فقد ارتفع عدد الإصابات بكورونا الى 19 حالة بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة، فيما سجلت حالتا وفاة، كما تماثلت حالتان للشفاء. وأعلنت السلطة الفلسطينية، أمس، تسجيل تسع إصابات جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات الى 226 حالة. عفو مغربي عن 5654 سجيناً وفي المغرب، ارتفعت حصيلة الوفيات جراء كورونا إلى 69 حالة بعد وفاة 3 مرضى خلال الساعات ال 24 الماضية. وذكرت الصحة المغربية أن عدد حالات الإصابة بالوباء بلغ 961، فيما تعافت 70 حالة. وأعلنت وزارة العدل عن عفو من العاهل المغربي الملك محمد السادس عن 5654 سجيناً. وقررت الجزائر، مساء أمس الأول السبت توسيع إجراء الحجر الجزئي ليشمل كامل ولايات البلاد، باستثناء ولاية البليدة التي ستظل خاضعة لإجراء الحجر الكلي»، وسرى القرار بدءاً من أمس وحتى 19 إبريل،وذلك بمواجهة فيروس كورونا الذي أودى ب 152 شخصاً. وأعلنت الجزائر،أمس تسجيل 69 حالة ليصبح الاجمالي 1320،فيما تم تسجيل 22 حالة وفاة . كما أعلن السودان، تسجيل حالتين بالفيروس أمس ليصبح عدد الاصابات 12 حالة . في الأثناء، تم اكتشاف أول حالة إصابة بكورونا في جنوب السودان لهولندية، تعمل بالأمم المتحدة في جوبا. السيسي يوجه بفحص العاملين بمعهد الأورام وجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، بسرعة الكشف على جميع العاملين والمرضى بمعهد الأورام، والمخالطين لهم خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك بعد اكتشاف إصابات بكورونا بين الأطباء وطاقم التمريض. وأعلنت مصر تسجيل 103 إصابات جديدة، ليبلغ اجمالي الإصابات 1173.