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عدن - ياسمين التهامي - ترامب يستخدم سيطرتة وطغيانة على مواطنين ومقيمين الولايات الامريكية بفرض زيادة رسوما ضخمة جدا تفاصيل !

جديد اب برس Advertisements ​ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد إنه سيفرض“ رسوما ضخمة جدا“ إذا ظلت أسعار النفط كما هي على الرغم من قوله إنه لا يعتقد إنه سيحتاج لذلك. وأدت حرب أسعار بدأت قبل شهر بين السعودية وروسيا على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد إلى خفض سعر خام مزيج برنت إلى نحو 32 دولارا للبرميل بعد أن كان نحو 65 دولارا في نهاية العام الماضي.

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