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عدن - ياسمين التهامي - عاجل زلزال عنيف" يضرب المملكة ويفزع النائمين .. وهذه حصيلة الخسائر !

جديد اب برس

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زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، مدينة العقبة جنوبي الأردن. وقال رئيس مركز مرصد الزلازل الأردني محمود القريوتي، في بيان صدر عنه، إن ”الزلزال وقع في تمام الساعة الـ 08:05″، مضيفا أن ”الهزة الأرضية وقعت على مسافة 60 كم جنوبي العقبة، وعلى عمق 8 كم تحت سطح الأرض“. ولاحقا أعلنت السلطات الأردنية أن الزلزال لم يتسبب في خسائر مادية أو بشرية. وأكد شهود عيان في العقبة الأردنية، أن الهزة الأرضية شعر بها السكان في تمام الساعة الثامنة صباحًا وكانت قوية، وتسببت في إقامة السكان من نومهم. زلزال عنيف يضرب دولة عربية من جانبه، أكد محافظ العقبة الأردنية، غسان الكايد -بحسب وكالة الأنباء الأردنية “بترا”-، أنه صباح اليوم، تعرضت العقبة لهزة أرضية، خرج على إثرها بعض المواطنين إلى الشوارع تخوفًا من أي ارتدادات قد تصاحبها. وفي السياق، تصدر هاشتاغ “#هزة_أرضية” قائمة تريند -الأكثر تداولًا- في السعودية والأردن، فيما عبَّر الأردنيون والسعوديون عن قلقهم جراء الهزة التي دفعتهم للخروج للشوارع. وكان رئيس مرصد الزلازل الأردني، أفاد مساء الجمعة الماضية، بأن أجهزة رصد الزلازل الأردنية رصدت هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، مركزها في الشواطئ السورية. وذكر “القريوتي” -بحسب موقع قناة “المملكة” الأردنية-، أن الهزة الأرضية حدثت الساعة 9:15 مساءً بالتوقيت المحلي على عمق 20 كم من مركزها في الشواطئ السورية.