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عدن - ياسمين التهامي - الإعلان عالمياً" عن الدول العربية التي نجت من كورونا بعد إجتياحه 183 دولة والمفاجأة بشأن السبب ؟!

مع تصاعد وتيرة انتقال عدوى كورونا بين مختلف دول العالم ، سجلت 183 دولة حول العالم حالات إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، بينما لم تصل العدوى بحسب البيانات الرسمية إلى 17 دولة من بينهما دولتين عربيتين . ووفقا لما نشرته وكالة “سبوتنيك ” ، ذكرت جامعة هوبكنز الأمريكية للأبحاث، 17 دولة لم تسجل أي ظهور حالات لفيروس كورونا منذ انتشاره أواخر العام الماضي، منها 4 دول آسيوية، و3دول أفريقية، إضافة إلى 10 دول في أوقيانوسيا، وهي منطقة تتمركز في جزر المحيط الهادئ الاستوائية. وتضم قائمة الدول الآسيوية الخالية من كورونا، اليمن وكوريا الشمالية، وطاجيكستان، وتركمنستان،أما الدول الأفريقية فهي مملكة ليسوتو، وجزر القمر (دولة عربية)، وساو تومي وبرينسيب. جديد اب برس Advertisements ​

فيما ضمت قائمة دول أوقيانوسيا كل من “جزر سولومون، وجمهورية ناوورو، وجمهورية فانواتو، ودولة ساموا، وجمهورية كيريباتي، وولايات مايكرونزيا المتحدة، ومملكة تونغا، وجمهورية جزر مارشال، وجمهورية بالاو، ودولة توفالو”. وبشأن الأسباب يرجح الأطباء أن حظر السفر الخارجي يشكل سبب رئيسي في عدم وصول الفايروس إلى بعض الدول المذكورة.

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