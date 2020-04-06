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تسريب تفاصيل خطيرة عن مصرع ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام في مسقط العمانية !

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عدن - ياسمين التهامي - تسريب تفاصيل خطيرة عن مصرع ناطق الحوثيين محمد عبدالسلام في مسقط العمانية !

تداولت مواقع إخبارية أخبارا مفادها أن الناطق الرسمي باسم الحوثيين محمد عبدالسلام لقي مصرعه في العاصمة العمانية مسقط .

 

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ونقلت المواقع عن مصادرها أن الحوثيين يتكتمون على هذا الأمر رغم أن الأمر قضاء وقدر وليس أمر حدث في جبهات القتال مشيرة إلى أن شاحنة كبيرة يقودها عامل باكستاني سحقت السيارة التي كان يقودها محمد عبدالسلام في أحد شوارع العاصمة مسقط مما أدى إلى وفاته على الفور.

ولم تنفي أو تؤكد سلطة الانقلاب هذة الاخبار 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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