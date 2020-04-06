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عدن - ياسمين التهامي - الصحة العالمية في اليمن: تلقينا بلاغ عن وجود حالات مشتبه إصابتها بكورونا وتم التحقق منها !

قالت منظمة الصحة العالمیة في الیمن، إنھا تلقت أكثر من 150 بلاغا من الجھات

الصحیة عن وجود حالات مشتبھ إصابتھا بفیروس كورونا المستجد خلال الأیام

الماضیة.

وأضافت المنظمة؛ تعاملنا مع البلاغات بشأن الحالات المتشبھ إصابتھا بكورونا، وتم

التحقق منھا عبر فرق الاستجابة السریعة التي تساعد في تشخیص الحالات.

وأكدت المنظمة الأممیة في بیان لھا عن مستجدات الوباء في الیمن, عدم وجود أي

اصابھ مؤكده حتى الآن، وأن الیمن ھو البلد الوحید في إقلیم الشرق الأوسط الذي لم

یسجل أي حالة إصابة بفیروس كورونا.



وأوضحت، أن المختبرات المركزیة في صنعاء وعدن تعمل بشكل جید ویتم إجراء

الفحوصات للحالات المشتبھة یومیاً وان لم تأكید أي حالة إصابة حتى الآن.

وأشارت إلى أنھا تعمل بشكل مستمر للتحقق من كل البلاغات، وان نحو 333 فریق

استجابة سریع یعمل في مختلف المناطق الیمنیة.

جديد اب برس

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