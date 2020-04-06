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عدن - ياسمين التهامي - عاااجل طيران التحالف العربي يشن غارات كثيفة على مواقع الحوثيين في هذه الساعة من الليل !

أفادت مصادر محلیة ومیداینة، أن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعیة في الیمن،

تشن في ھذه الأثناء غارات كثیفة على مواقع ملیشیا الحوثي في صرواح غرب محافظة

مأرب.

وحسب المصادر، فإن شنت عدة غارات جویة على مواقع الملیشیات في مختلف

الجبھات بصرواح، وأكدت أن الطائرات الحربیة للتحالف لازالت محلقة الان في سماءصرواح وتستھدف موقع الحوثیین.

وذكرت المصادر، أن الغارات استھدفت مواقع للحوثیین في جبھتي ھیلان وصرواح

والمخدارة، وأسفرت عن تدمیر آلیات عسكریة ومقتل وجرح العشرات من عناصر

الملیشیات.

وتشھد مدیریة صرواح معارك عنیفة ومتواصلة بین قوات الجیش الوطني وملیشیا

الحوثي الإنقلابیة، وتمكنت القوات الحكومیة من السیطرة على سلسلة جبال "ھیلان"

الاستراتیجیة وأجزاء واسعة من صرواح جديد اب برس Advertisements ​

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