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صنعاء - ياسمين الخيامي - مغترب يتعرض لموقف "محرج" أمام زوجته وابنته بأحد الاسواق السعودية..والمفاجأة الغير متوقعة في ردة فعل مواطن سعودي حين اكتشف الامر المحرج ( فيديو )

2020/04/06 الساعة 03:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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