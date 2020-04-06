شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز خارق يرصد كورونا خلال ثوان ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جديد اب برس

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فريق من العلماء في جامعة نيوكاسل البريطانية اختبارا بسيطا يمكنه كشف الإشارات الأولى لاتي تدل على الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى قبل أن يبدأ ظهور أي من أعراض كوفيد-19 على الشخص. وقد يوفر اختبار الكشف عن المرض، الذي يمكن إجراؤه في المنزل باستخدام الدم أو اللعاب أو البول، النتيجة خلال ثوان على غرار اختبار الحمل. ويعمل الاختبار على اكتشاف علامة مبكرة في جسم الإنسان يتم إطلاقها بعد إثارة جهاز المناعة بسبب العدوى. وعلى الرغم من أن إحدى تلك العلامات (واسمها neopterin) لا تحدد كوفيد-19 على وجه التحديد، لكنها ستظهر أن جهاز المناعة تم تفعيله. وبحسب صحيفة ديلي تلغراف التي أوردت النبأ، فإن الاختبار سيكون بمثابة إشارة إنذار مبكر. وفي الوقت الراهن، هناك مسحان تعتمدهما السلطات الصحية البريطانية يمكنهما تأكيد الإصابة بكوفيد-19، وفحصا لمضادات الأجسام يسعى لتحديد ما إذا كان الفرد قد أصيب بالعدوى في السابق ثم تعافى. ويعد الاختباران مهمان للغاية لتحديد حاجة الشخص للعزل الذاتي أو إذا كان آمنا اختلاطه مع آخرين وعودته إلى العمل. ووصلت الإصابات بكوفيد-19 في بريطانيا حتى صباح الأحد، إلى 42480 فيما سجلت 4320 حالة وفاة بينها 708 حالات السبت. ويسابق العلماء والباحثون الزمن لكشف طبيعة الفيروس الغامض، والوصول إلى علاج للمرض الذي يسببه وابتكار لقاح يحمي البشر من هذا الفيروس الذي ينتشر بسرعة حول العالم.