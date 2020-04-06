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عدن - ياسمين التهامي - "دولة عظمى" ستبث القرآن الكريم والأحاديث النبوية بعد انتشار كورونا عبر جميع وسائل الاعلام ! (الاسم)

جديد اب برس

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هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، البريطانية، تخصيص وقت في إذاعاتها المحلية لبث آيات من القرآن الكريم، وبعض الأحاديث النبوية الشريفة. وأوضحت الهيئة، بحسب موقع “ميدل إيست آي”، أن بث القرآن سيتم عبر 14 إذاعة محلية تابعة لـ”بي بي سي”، كما سيتم ترجمة أحاديث نبوية شريفة. ونقل الموقع عن مسؤول الإذاعات المحلية في “بي بي سي”، كريس بيرنز، قوله إن الهدف من هذه الخطوة ربط المجتمع الإسلامي في بريطانيا ببعضه، وإضفاء نوع من المساعدة، والشعور بالانتماء لبيئته، في ظل الحجر المفروض على كافة الشعب. وردا على أصوات منتقدة لهذه الخطوة، قال الإعلامي هاري فارلي، أحد مسؤولي “بي بي سي”، إن الشبكة تبث قدّاس الأحد للمسيحيين بشكل أسبوعي، وعبر جميع محطاتها المحلية، وعددها 39. ويشكّل المسلمون ما نسبته نحو 5 بالمئة من تعداد سكان بريطانيا، إذ أظهرت آخر الإحصاءات مطلع العام الجاري، أن عدد المسلمين تجاوز ثلاثة ملايين نسمة، بحسب ما نقلت “ديلي ميل” عن مكتب الإحصاء الوطني. وتأتي هذه الخطوة في ظل تفشي فيروس كورونا بشكل كبير في بريطانيا، مع تسجيل أكثر من 41 ألف إصابة، نتج عنها نحو 4300 وفاة. وكانت الحكومة البريطانية قررت، في وقت سابق، إغلاق كافة دور العبادة؛ تفاديا لتفشي الفيروس.