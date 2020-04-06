شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد لن تتخيلها لخلط العسل باللبن! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جديد اب برس

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مزج العسل بالحليب نكهة لذيذة، بالإضافة إلى خصائصهما الطبية المفيدة، فغالبًا ما يستخدم المزيج كعلاج طبيعي للكثير من الحالات الصحية. ويمتلك الحليب بالعسل العديد من الفوائد الصحية المحتملة، والتي منها: تحسين النوم يساعد تناول كوب من الحليب الدافئ مع العسل قبل النوم مباشرة على تعزيز جودة النوم، وفي الواقع وجدت دراسة شملت 68 شخصًا أن شرب مزيج من الحليب والعسل مرتين يوميًا لمدة 3 أيام يحسن من جودة النوم . كما أظهرت دراسة أخرى أن استهلاك 1/2 ملعقة كبيرة من العسل قبل 30 دقيقة من النوم يؤدي إلى تحسين جودة النوم، وتقليل السعال الليلي لـ 300 طفل يعانون من التهابات الجهاز التنفسي. تقوية العظام يعد الحليب مصدر مهمًا للكالسيوم، كما أنه عنصر غذائي مهم يلعب دورًا رئيسًا في صحة العظام، تشير بعض الأبحاث إلى أن شرب الحليب يحسن كثافة المعادن في العظام والذي يخفض خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور. ويمكن أن يؤدي الجمع بين الحليب والعسل إلى تعزيز فوائد بناء العظام بشكل أكبر. وأظهر أحد الأبحاث أن العسل يحمي صحة العظام بسبب خصائصه المضادة للأكسدة و للالتهابات. تعزيز صحة القلب يرتبط الحليب والعسل بالعديد من الفوائد عندما يتعلق الأمر بصحة القلب، حيث أثبتت إحدى الدراسات أن الحليب يزيد من مستويات الكوليسترول الجيد، والذي يساعد في إزالة الترسبات من الشرايين للحماية من أمراض القلب، كما أنه غني بالبوتاسيوم، الذي يمكن أن يساعد بتقليل مستويات ضغط الدم. كما أشارت دراسة إلى أن العسل يقلل من مستويات الدهون الثلاثية، والكوليسترول الكلي، والكوليسترول الضار، وكلها عوامل تؤدي إلى خطر الإصابة بأمراض القلب، كما أنه يقلل أيضًا من علامات الالتهاب، والتي يمكن أن تساهم أيضًا في أمراض القلب