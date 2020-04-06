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عدن - ياسمين التهامي - البخيتي يحدد بئسم الحوثيون موعد قريب جدآ للسيطرة التامة على مأرب تفاصيل!

جديد اب برس Advertisements ​ قيادي بارز في جماعة الحوثيين عن الإطار الزمني للعملية العسكرية التي أطلقتها جماعته للسيطرة على محافظة مأرب الغنية بالنفط (شرقي اليمن). وقال عضو المكتب السياسي للجماعة، محمد ناصر البخيتي، في تدوينة على "فيسبوك" الأحد، إن تحرير مأرب أصبح مسألة وقت واصفاً المعركة هناك بالمحسومة. وتحدث البخيتي عن إغراءات مالية عرضت على قبائل مارب وقال نوجه التحية لقبائل مأرب “لرفضهم ماوضفها بالإغراءات المالية السعودية مؤكدين بذلك أن دمائهم ليست للبيع”. وصعّدت جماعة الحوثيين مؤخراً من عملياتها العسكرية غربي محافظة مأرب عقب سيطرتها على عاصمة محافظة الجوف القريبة منها مطلع مارس الماضي. وتمكنت القوات الحكومية أمس الأول من إحراز تقدم عسكري، غربي مأرب واستعادت السيطرة على عدد من المواقع والاقتراب من "سوق صرواح" رغم الهجمات المتواصلة التي تشنها جماعة الحوثي على منطقتي المشجع وسلسلة جبال هيلان الإستراتيجية.

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