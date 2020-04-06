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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 06-04-2020? - آخر تحديث الاثنين 6-4-2020? عاجل"في تطور خطير.. الولايات المتحدة تسجل اول حالة اصابة بفيروس كورونا لدى حيوان ! جديد اب برس Advertisements ​ الولايات المتحدة أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى حيوان في البلاد، حيث تم رصد المرض لدى نمر في نيويورك، في سابقة هي الأولى عالميا بالنسبة لهذا النوع.

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