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عاجل"في تطور خطير.. الولايات المتحدة تسجل اول حالة اصابة بفيروس كورونا لدى حيوان !

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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين 06-04-2020? - آخر تحديث الاثنين 6-4-2020?

عاجل"في تطور خطير.. الولايات المتحدة تسجل اول حالة اصابة بفيروس كورونا لدى حيوان !

 

 

 

جديد اب برس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 الولايات المتحدة أول حالة مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا المستجد لدى حيوان في البلاد، حيث تم رصد المرض لدى نمر في نيويورك، في سابقة هي الأولى عالميا بالنسبة لهذا النوع.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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