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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" الآن في صنعاء انفجار عنيف يهز العاصمة قرب معسكر السواد !

جديد اب برس Advertisements ​ نفجار عنيف، قبل قليل، العاصمة اليمنية صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية. وبحسب سكان محليون فإن انفجارا هائلا سُمع في الأحياء الجنوبية لصنعاء، بالقرب من معسكر السواد، وتزامن الانفجار مع تحليق لمقاتلات التحالف العربي .

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