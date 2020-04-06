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عدن - ياسمين التهامي - عاجل" رتل عسكري ضخم من قوات أجنبية تصل قبل قليل هذه المحافظة .. هل هناك معركة كبرى تنتظر القوات؟!

جديد اب برس Advertisements ​ التحالف بقوة عسكرية مساء هذا اليوم إلى المنطقة الوسطى بابين. وقال شهود لصحيفة عدن الغد أن قوات عسكرية مكونه من مدرعات واطقم وحاملات جند تابعة للتحالف مرت في شقرة قبل لحظات . وقال مصدر عسكري لصحيفة عدن الغد ان هذه القوات دعما للواء الأماجد في المنطقة الوسطى الذي يقوده العميد صالح الشاجري او احد الوية الجيش هناك في حين لم يصدر تاكيد واضح حول وجهتها النهائية .

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