شكرا لقرائتكم خبر عن نجمة جمباز روسية تظهر شيئا غريبا في بنيتها الجسدية ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نجمة جمباز روسية تظهر شيئا غريبا في بنيتها الجسدية !

عرضت لاعبة الجمباز الروسية، ألكسندرا سولداتوفا، حركة غريبة لمتابعيها، في ظل ظروف الحجر المنزلي، ولفتت انتباه المتابعين إلى بنية استثنائية في جسدها.

ونشرت النجمة الروسية مقطع فيديو أظهرت فيه حركة غريبة، وعلقت عليها قائلة: "حقيقة صغيرة عني. تنحني ركبتي اليسرى ومرفقي الأيسر أفضل بكثير من الجهة اليمنى، لكن بالتأكيد ذلك لا يظهر بوضوح خلال المشاركة في المسابقات. والمرفق الأيسر يخيف الناس أحيانا". جديد اب برس Advertisements ​ يذكر أن ألكسندرا سولداتوفا هي بطلة العالم أربع مرات في الجمباز الإيقاعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجمة جمباز روسية تظهر شيئا غريبا في بنيتها الجسدية ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.