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صنعاء - ياسمين الخيامي - جريمة غير إخلاقية تهز الإمارات.. فتاة عربية تقوم بتصوير زميلاتها "شبه عاريات" لعمل هذا الشي الفاضح.

أقدمت فتاة في مدينة دبي بدولة الإمارات، على ارتكاب جريمة غير أخلاقية مشينة بحق زميلاتها في السكن.

وبحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، قامت فتاة تبلغ من العمر 35 عامًا من جنسية عربية، بتصوير زميلاتها في السكن، وهن شبه عاريات وأرسلت الصور الفاضحة لصديقها.

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جريمة غير إخلاقية تهز الإمارات.. فتاة عربية تقوم بتصوير زميلاتها "شبه عاريات" لعمل هذا الشي الفاضح.

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وأقرت المتهمة، في تحقيقات النيابة، أنها "التقطت صورًا لزميلتها في السكن خلسة وهي تخلع ملابسها، بناء على طلب صديقها الذي أمرها بتصوير زميلاتها وهن عاريات".

وكشفت التحقيقات، أن الفتاة كانت تتعاون مع الشاب لإرسال صور فاضحة مستغلة تواجدها بسكن للفتيات، وأنه يقوم بالتواصل معها عبر كاميرا "واتسآب" لتقوم بتوجيهها نحو الفتيات، وحرضها واتفق معها على هتك عرض فتاة بالسكن.

ووجهت النيابة إلى الفتاة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه، وبعد النظر في القضية، قضت محكمة الجنايات بالسجن ثلاثة أشهر وإبعادها عن البلاد، فيما لا تزال تنظر في اتهام صديقها بتهمة التحريض والاتفاق معها.