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صنعاء - ياسمين الخيامي - هل تذكرون مذيعة قناة الجزيرة علا فارس وكيف ظهرت بكامل اناقتها مع امير قطر ..شاهد ماذا فعل بها فيروس كورونا وقلب حياتها راسا على عقب ( فيديو صادم )

2020/04/06 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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