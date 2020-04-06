[ إب: تدشين العمل في مخبز خيري لإعالة الأيتام والأرامل والمحتاجين ]

دُشن أمس السبت، العمل في مخبز زاد الخير، كأول مخبز خيري يستهدف آلاف الأسر في محافظة إب، وسط اليمن.



وفي حفل الافتتاح، عبّر مدير المخبز، الدكتور مصطفى الفهد، عن شكره لجميع المتبرعين والداعمين للمشروع، كما تقدم بالشكر لفريق العمل من الناشطين والاعلاميين الذين ساندوا المشروع وشاركوا في عملية الاعداد والتجهيز وصولا الى الافتتاح والانتاج.



وتسعى إدارة المخبز إلى تسخير الجانب الاستثماري لصالح الجانب الخيري، حيث سيعمل المخبز على بيع منتجاته مقابل تسخير جزءاً من عائداته المالية لإعالة آلاف الأسر.



ويؤكد القائمين على المشروع أن المشروع يهدف بالدرجة الاولى الى تأمين رغيف الخبز المجاني لشريحة الايتام والأرامل والفئات الأكثر فقراً في محافظة إب، ويستهدف المشروع في مرحلته الاولى نحو 11.000 مستفيد بصورة تدريجية، وصولا الى تغطية شاملة لمختلف مديريات المحافظة في المرحلتين الثانية والثالثة للمشروع.



وأنشئ المخبز منذ فكرته الأولى بدعم من مغتربين وفاعلي الخير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، برأس مال تقريبي 400 مليون ريال.



وشكلت إدارة المخبز فريق من الباحثين والمتطوعين لتسجيل الفئات المستحقة من الأكثر فقراً في المجتمع والبدء بتوزيع الخبز عليهم عبر آلية منظمة عكفت إدارة المخبز على الإعداد لها طوال أشهر.



يذكر أن فكرة المشروع انطلقت في فترة انهيار العملة الوطنية و انقطاع الغاز المنزلي، وارتفاع أسعار الدقيق بشكل جنوني، وتم التعامل مع مخابز لتوفير حاجيات تلك الفئات آنذاك بجهود خيرية قبل أن تتطور لفكرة إنشاء مخبز خاص.



وخلال سنوات الحرب وبعد موجة النزوح الكبيرة التي قدمت إلى محافظة إب، وما أعقب ذلك من تدهور الأوضاع المعيشية لأكثر الفئات كنتيجة من نتائج الحرب الكارثية، تشكلت مبادرات ومؤسسات تطوعية ساهمت في التخفيف من معاناة النازحين والفقراء وأصحاب الدخل المحدود.

