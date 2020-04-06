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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الدفاع المدني يعقم المعلا من كورونا الإثنين 6 أبريل 2020 الخليج 365 في إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، بدأت فرق الدفاع المدني مساء أمس، في تنفيذ حملة تعقيم الشارع الرئيسي بمديرية المعلا، حيث قامت سيارات التطهر برش وتعقيم الشوارع والمنازل والأشجار لضمان عدم انتشار الفيروس اللعين.

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