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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأمم المتحدة تعلن تطهير عدن من الضنك والكوليرا الإثنين 6 أبريل 2020 الخليج 365

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن بداية حملة نظافة كبرى بعدن، من الأمراض التي تضعف المناعة مثل حمى الضنك والكوليرا، وذلك في إطار الجهود المستدامة للبرنامج فى مكافحة الأمراض والأوبئة بالعاصمة عدن.

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