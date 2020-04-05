شكرا لبحثكم عن خبر ميناء عدن يؤكد: الباخرة العملاقة باساما تم حجرها في البحر 14يوما والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر مسؤول في إدارة الإعلام مؤسسة موانئ خليج عدن إن الباخرة العملاقة باساما التي وصلت لميناء عدن تم وقفها في منطقة المخطاف كحجر صحي دام ١٤ يوماً قبل دخولها مرسى الميناء، فضلاً عن كونها قد انطلقت من ميناء التصدير قبل 21 يوماً ومرت بسلطنة عمان وخضع طاقمها للتفتيش الصحي من قبل مكتب صحه المواني قبل دخولها الميناء

ونفى المصدر صحة ما تداولته وسائل إعلام عن اختراق إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن للحظر المفروض على منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية كإجراء وقائي واحترازي لكي لا ينتقل وباء فيروس كورونا.

مُشيراً إلى أن الشحن التجاري ليس ضمن الحظر القائم على المنافذ البرية او البحرية سواء في بلادنا أو باقي بلدان العالم، فالشحن التجاري عبر المواني مستمر ووفق إجراءات مشددة ورقابية على طواقم السفن.

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لافتاً إلى أن الشحن البحري حتى في البلدان الموبوءة بفيروس كورونا كدول شرق آسيا وأمريكا وإيطاليا مستمر وبشكل طبيعي.

نافياً أن تكون هناك اي اصابة بفيروس كورونا قد وصلت للميناء أو نقلت العدوى لأحد العاملين فيه عبر هذه الباخره .

وقال المصدر إن ميناء عدن وعماله يعملون في ظروف استثنائية بظل الجائحة التي غزت العالم واصبحت المنافذ البحرية هي الأساس في رفد السوق باحتياجات البلاد خاصه منه المخزون السلعي الغذائي و الدوائي منه .

وتابع،" وتفخر إدارة الميناء بجهود موظفيها لاستمرارية الاعمال في كافه قطاعات ميناء عدن لضمان استقرار السوق التموينية للمواطنين في عموم البلاد وليس على مستوى العاصمة المؤقتة عدن فحسب.