أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأحد الموافق 5 إبريل/ نيسان 2020 وهي كالتالي:

ندوة في المهرة تعرف 25 إمرأة بفيروس كورونا https://www.elyamnelaraby.com/471490/ هيئة رئاسة الانتقالي تعقد اجتماعاً مشتركاً مع القيادات العسكرية والأمنية https://www.elyamnelaraby.com/471492/ الكثيري يطلع على أعمال الترميم لمعسكر الامن والشرطة بوادي حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/471493/ مقاتلات التحالف تقصف تعزيزات للميلشيات في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/471495/ بتفاهمات برعاية قطرية تركية عُمانية.. بدء مُخطط حوثي إخواني لضرب الجنوب وقوات طارق Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/471500/ مواجهات عنيفة في الجوف والجيش يأسر 20 حوثياً https://www.elyamnelaraby.com/471506/ البحسني يكشف عن آلية توزيع التبرعات التي تم جمعها محليا https://www.elyamnelaraby.com/471507/ تقرير أمريكي: الضغط العسكري فقط سينهي حرب المتمردين الحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/471513/ وقفة احتجاجية بعدن لوقف الرحلات الجوية خشية انتشار كورونا https://www.elyamnelaraby.com/471516/ أحد ابناء حضرموت يوجه رسالة إلى اللواء فرج البحسني (النص) https://www.elyamnelaraby.com/471524/

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