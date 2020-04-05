أحد ابناء حضرموت يوجه رسالة إلى اللواء فرج البحسني (النص)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 5 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

وجه عبدالله باراس أحد ابناء حضرموت رسالة إلى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية، حول نبتة القات السامة والتي تصنف في جميع دول العالم بانها مادة مخدرة ويعامل حاملها اما متعاطي مخدرات او مروج لها .



وجاء نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

الى سيادة الاخ محافظ حضرموت

تحية طيبة ...

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ان هذا القرار الذي تم اتخاذه بشأن نبتة القات السامة والتي تصنف في جميع دول العالم

بانها مادة مخدرة ويعامل حاملها اما متعاطي مخدرات او مروج لها

..

سيادة المحافظ ان قرارك في هذا الشان قرار صائب100% ودوس ويحنا معاك وعين الله ترعانا وترعاك ..

هل تعلم ان نسبة الطلاق في محافظتنا زادت بسبب هذه النبتة الخبيثة التي دمرت الشباب وفككت الاسر وهلكت الشعب ودمرت الشجر والحجر والانسان والانسانية وزيادة احصائية الجرائم ودمرت ميزانية التدابير العائلية لمواجهة المخاطر ..الخ..

سيدي المحافظ نحن كجزء من شعب في القطاعين العام والخاص وحسب النظر للعديد من الناس نرحب بهذا القرار ولو انه تاخر بعض شي لكن اتخاذه كان في محله ...

سيدي المحافظ احسنت الاصابة والهدف بتخاذك هذا القرار وسيدخل السرور والفرح كل بيت وتنعم الاسر بكثير من لوازم والاحتياجات الخاصة بدلا من ذهابها الى تلك النبتة العقيمة ...

شكرا لك سيدي المحافظ على هذا القرار ...