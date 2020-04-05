شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : تشكيل فرق بصنعاء وهذا ما سيحدث في الأحياء والشوارع وكافة الأسواق والمحلات التجارية بشأن كورونا (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ناقشت اللجنة الفنية المشتركة للإستعداد لمواجهة فيروس كورونا بمجلس إدارة شؤون أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، اليوم الجوانب المتعلقة بتعزيز الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

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وأكدت اللجنة في اجتماعها الذي ضم وكيل أول محافظة صنعاء حميد عاصم ووكيل الأمانة المساعد عبدالوهاب شرف الدين، ضرورة اضطلاع مكتبي الصحة بدورهما في تحديد مراكز الحجر والعزل الصحي وتوفير احتياجاتها والتنسيق مع الإعلام للتوعية عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وتشكيل فرق توعية بمداخل المحافظة عن أضرار الفيروس.

وكلف الاجتماع صندوقي النظافة والتحسين ومكتبي الأشغال بتنفيذ حملات نظافة مشتركة في الأحياء والشوارع ورفع الأسواق واستئناف عملية الرش في المحلات والتجمعات بالتعاون مع الدفاع المدني والزراعة وحماية البيئة.

وأشارت اللجنة إلى دور الجهات الأمنية في تشديد الإجراءات بالحزام الأمني والحد من الازدحام والتجمعات وضرورة تفعيل التوعية في الأحياء السكنية عبر مكبرات الصوت.

وشكل الاجتماع غرفة عمليات مشتركة لمتابعة غرف عمليات المكاتب التنفيذية حول مستوى الأداء الميداني.

وأكد المجتمعون ضرورة تشكيل لجنة خدمات مكونة من مكاتب الصحة والأشغال وصندوق النظافة والسياحة لتحديد الفنادق والمواقع المناسبة لتخصيصها كمراكز حجر صحي إضافة إلى المراكز الموجودة وتوفير كافة احتياجاتها.

حضر الاجتماع وكيل الأمانة المساعد لقطاع الأشغال المهندس عبدالكريم الحوثي ومدير أمن الأمانة العميد معمر هراش ومستشار المحافظ عبدالله المرتضى ومدراء مكاتب الصحة والأشغال وصندوق النظافة بالأمانة والمحافظة.