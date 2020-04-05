شكرا لقرائتكم خبر عن خبر صاعق وتحذير طارئ بشأن انتشار كورونا في اليمن وكارثة ستحل على الجميع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مدير عام مطار عدن الدولي، اليوم الأحد، إخلاء مسؤوليته في حال ظهور أي حالة إصابة بوباء كوفيد 19 في اليمن.

وكشف عبدالرقيب العمري مدير عام مطار عدن أن المطار يستقبل رحلات يومية قادمة من المملكة بعد تعليق الرحلات الجوية لشركات الطيران الجوية العاملة، وتحمل الرحلات جنودا قد يكونوا مصابين بالفيروس القاتل، وترفض السعودية مجرد إخضاعهم للفحص، ناهيك عن الحجر الطبي.

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وقال عبدالرقيب العمري في احتجاج نظمه الأهالي في عدن ضد سكوته على الرحلات الجوية العسكرية التي تقل جنودا على دفعات: إنه شخصيا والطاقم العامل الأكثر عرضة للوباء والموت في المطار معربا عن أسفه من صمت السلطات عن هذه الرحلات ووصفها أنها أذن من طين وأذن من عجين.

ودعا العمري المتظاهرين الى التوجه الى مقر التحالف للتعبير عن احتجاجهم، قائلا: أنا أخلي مسؤوليتي عن انتشار وباء كورونا فيما لو حدث.