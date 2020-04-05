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عدن - ياسمين التهامي - عاجل بشرى سارّة : ماذا يحدث للسلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان !

عبرت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك عن تطلعها إلى انخفاض مؤشرات أسعار السلع الغذائية للمستهلك خلال الأيام المقبلة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح رئيس الجمعية فضل مقبل منصور في تصريح لها أن انخفاض أسعار المشتقات النفطية سينعكس على أسعار المواد الغذائية المستوردة من حيث تكاليف النقل الخارجي البحري للسفن والبري للقاطرات وكذا النقل الداخلي للبضائع بين المدن وانخفاض أسعار المنتجات المحلية الصناعية والزراعية وغيرها من المنتجات.

جديد اب برس

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وأشار إلى أن الانخفاض في أسعار المصارفة للدولار لتغطية عملية استيراد السلع الأساسية سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، متوقعاً أن يكون الانخفاض في أسعار السلع الغذائية الأساسية ما بين ١٥ – ٢٥ بالمائة من الأسعار الحالية.

وأكد منصور عدم وجود مبرر لاستمرار الأسعار السائدة حالياً بسبب هذه المتغيرات .. داعياً المواطنين إلى التأني وعدم الشراء في الوقت الحاضر والاستفادة من التغيرات الحاصلة والتي ستكون لصالح أسعار المستهلك النهائي.