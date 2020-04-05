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عدن - ياسمين التهامي - التحالف والشرعية يردان على مقتل قائد اللواء 310 بقتل قائد حوثي كبير (الاسم)!

لقي قائد بارز لجماعة الحوثي مصرعه مع 2 من قياداتها الميدانية اليوم الأحد بضربات جوية لطيران التحالف العربي شرق مركز محافظة الجوف. وقالت مصادر ميدانية إن قائد جبهة الحوثي في الجوف المدعو محمد جابر المراني المكنى "أبو حامد" لقي مصرعه اليوم مع عدد من أتباعه في منطقة الخسف شرق مدينة الحزم بضربة جوية لطيران التحالف. وأضافت أن القياديين الحوثيين المدعو حسن محمد أبو خرص ومحمد حميد لقيا مصرعهما وجرح عناصر آخرين بضربة جوية أخرى لمقاتلات التحالف.

وأشارت المصادر الى إن طيران التحالف العربي شن غارات على تعزيزات ومواقع حوثية في الجوف أدت إلى تدمير 3 مدرعات و 3 أطقم ومقتل وجرح كل من كانوا على متنها. ويشكل مصرع "المراني" قائد جبهة محافظة الجوف ضربة موجعة لجماعة الحوثي التي تعرضت لمذبحة في مناطق صحراوية مفتوحه خلال صد قوات الجيش ورجال القبائل بإسناد طيران التحالف ظهر اليوم هجوما لمجاميع حوثية شرق الحزم مركز المحافظة . وأسفرت المعارك العنيفة عن مقتل وجرح عشرات الحوثيين وأسر أكثر من 17 عنصراً آخرين إضافة إلى اغتنام عربات عسكرية وأطقم مسلحة.

جديد اب برس

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