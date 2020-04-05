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عدن - ياسمين التهامي - صنعاء " تخفيض هائل باسعار البلك والكري والخرسانة وترقب تخفيض المواد الغذائية !

خفضت صنعاء أسعار البلك والخرسانة بعد تخفيض أسعار الكري الى ادنى مستوياته منذ اعوام ودعت الجهات ذات العلاقة لمباشرت متابعة تخفيضاتها على جميع المطارح الخاصة بالبيع. جديد اب برس Advertisements ​ واكد ابراهيم الوريث رئيس هيئة المساحة والجيولوجيا انه و إتساقآ مع إنخفاض أسعار الديزل وكذا توجيهات القيادة بوقف تحصيل اي ضرائب على ( الكري ) فقد تم تخفيض سعر المتر المكعب من 10000ريال إلى 6500 ريال فقط اي بنسبة 35%.

واشار الوريث انه تم ابلاغ وزارة الصناعة بحكم مهامهم والتي شكلت لجنة لمتابعة إنعكاس ذلك على اسعار البلك والخرسانة الجاهزة.

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