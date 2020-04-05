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عدن - ياسمين التهامي - شاهد محمد البخيتي يكشف عن مصير قرار تحرير مأرب !

أشاد المتحدث الرسمي باسم فريق المصالحة الوطنية وعضو المكتب السياسي لأنصارالله محمد ناصر البخيتي، بموقف قبائل مأرب الرافض للإغراءات المالية السعودية.

ووجه البخيتي تحية لقبائل مأرب “لرفضهم الإغراءات المالية السعودية مؤكدين بذلك أن دمائهم ليست للبيع”.

جديد اب برس

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ونصح، عبر منشور منشور على صفحته بالفيسبوك، المتورطين “الذين لوثوا أنفسهم بتلك الأموال إلى تصحيح موقفهم بالتنسيق مع المجاهدين لأن تحرير مأرب أصبح مسألة وقت”.

وأشار إلى أن “هذه أول معركة في التاريخ يلعب فيها المال هذا الدور ولكن ال سعود سيخسرونه ويتحسرون عليه ثم يغلبون ويوم القيام إلى جهنم يحشرون”.