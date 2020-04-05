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عدن - ياسمين التهامي - كما ورد خبر هام الصحة العالمية عن مختبرات العاصمة صنعاء ونتائج فحوصات 150 حالة مشتبهة بفيروس كورونا !

جددت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، تأكيدها أن اليمن لا يزال خاليا من فيروس كورونا المستجد.

جديد اب برس

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وأكد ممثل المنظمة في اليمن ألطف موساني، في احاطته المعلوماتية حول مستجدات الوباء ان اليمن هو البلد الوحيد في إقليم الشرق الأوسط الذي لم يسجل أي حالة إصابة حتى صباح اليوم الأحد.

مشيرا إلى أن المختبرات المركزية في صنعاء وعدن تعمل بشكل جيد ويتم إجراء الفحوصات للحالات المشتبهة يومياً وان لم تأكيد أي حالة إصابة حتى الآن.

مشيرا إلى أنه تم التعامل مع أكثر من 150 بلاغ اشتباه بالفيروس وتم التحقق منها عبر فرق الاستجابة السريعة التي تساعد في تشخيص الحالات.

لافتا إلى أن نحو 333 فريق استجابة سريع يعمل بشكل مستمر للتحقق من كل البلاغات.

وقال موساني أن منظمة الصحة العالمية تعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية في اليمن لتجهيز وحدات العناية المركزة في المستشفيات ومع العاملين الصحيين لتزويدهم بالكيفية التي تمكنهم من التعامل مع الفيروس.