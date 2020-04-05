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عدن - ياسمين التهامي - المرور السعودي و“أبشر“ يوضحان آلية الاستعلام الشامل والاعتراض على المخالفات المروية “تفاصيل “

كشفت منصة أبشر طریقة الاستعلام الشامل إلكترونیًا عن المخالفات المروریة والتي

تمكن الأشخاص من الاستعلام عن تفاصیل المخالفة المروریة المسجلة علیھم أو على

أحد أفراد الأسرة.

ووفقا للحساب الرسمي لمنصة أبشر على موقع التواصل الاجتماعي «تویتر» فإنھ

یمكنك الاستعلام الشامل عن المخالفات المروریة من خلال الدخول لحساب المستخدم

في أبشر ثم اختیار «خدماتي» ثم اضغط على استعلامات ثم اختر «المرور» ثم

«الاستعلام الشامل عن المخالفات المروریة».



خطوات الاعتراض على المخالفات المروریة عبر أبشر

وأوضح المرور السعودي، عبر حسابھ الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي

«تویتر»، طریقة الاعتراض على المخالفات المروریة عبر منصة أبشر، عن طریق

الدخول لحساب المستخدم في أبشر ً أولا، ثم اختیار «خدماتي»، ثم «المرور»، وبعدھا

اختیار «الاعتراض على المخالفات المروریة».

ومن ضمن المخالفات المروریة، عدم ربط حزام الأمان تبلغ 150 ً ریالا، ولا تتجاوز

300 ریال في المرة الأولى، وعند تكرارھا خلال 30 ً یوما یتم رفع الغرامة إلى حدھا

الأعلى، أو الإیقاف لمدة 24 ساعة أو كلتا العقوبتین، ولا تقتصر مخالفة عدم ربط

حزام الأمان على قائد المركبة فقط، بل تشمل الراكب في المقعد الأمامي؛ حیث یتم

تسجیل المخالفات على مالكي المركبات أو المفوضین بقیادتھا.

كذلك یعد استخدام لوحات غیر عائدة للمركبة، مخالفة مروریة تصل غرامتھا إلى

عشرة آلاف ریال، وبحد أدنى 5 آلاف ریال بالإضافة إلى حجز المركبة حتى إزالة ھذه

المخالفة، إذ نص نظام المرور نقل مركبة اللوحة من مركبة إلى مركبة أخرى لنفس

المالك لكن بشروط.

جديد اب برس

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