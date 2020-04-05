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عدن - ياسمين التهامي - شاهد" مأساة الطفلة اليمنية رزان تدفع طفلا ً بريطانيا لدعوة أصدقائه إلى التضامن مع أطفال اليمن !

امتدحت مؤسسة خیریة الصداقة التي نشأت بین طفلین أحدھما من بریطانیا والآخر

من الیمن، معتبرة إیاھا بأنھا تدل على أن قیم الإنسانیة لا تزال بخیر، وذلك بحسب ما

أوردتھ صحیفة المترو البریطانیة..

وقد أبدى الطفل البریطاني اھتمامھ وشعوره بالأسى للمأساة التي یعیشھا أطفال الیمن

وبدأ بدعوة الناس للتبرع للیمن.

ویدعى الطفل البریطاني أبولو ، من لندن ویبلغ من العمر ست سنوات ، وتبادل

الرسائل مع الطفلة الیمنیة رزان وتبلغ من العمر 8 سنوات ، وذلك عبر منظمة أنقذوا

الأطفال.

وبعد أن تعرف الطفل أبولو على الوضع المأساوي في الیمن طلب من أصدقائھ

التبرع للمؤسسة الخیریة بدلاً من تقدیم ھدایا عید مید المیلاد.



وقال أبولو "أشعر بالأسى للغایة لأنھ لیس من العدل أن لدینا كأطفال بریطانیین كل ما

نحتاجھ بینما الأطفال في الیمن لیس لدیھم أي شيء".

وبدأ الطفل أبولو بالاھتمام بالأطفال في الیمن بعد أن رأى قصة الطفلة الیمنیة رزان

في حملة تدیرھا منظمة أنقذوا الأطفال.

وأجبرت رزان وعائلتھا على الفرار من منزلھم في الحدیدة بسبب القتال المحتدم.

وتسببت شظیة قنبلة سقطت على منزلھم بجروح خطیرة في عین رزان. وتأثر الطفل

البریطاني من قصة الطفلة رزان ، وقرر أن یكتب إلى رزان من خلال منظمة الأطفال

، وبدأ بدعوة أصدقائھ لمساعدة الأطفال في الیمن.

جديد اب برس

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