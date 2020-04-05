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عدن - ياسمين التهامي - ناطق قوات طارق صالح يعلق على استهداف مليشيا الحوثي لسجن النساء بتعز !

علق ناطق المقاومة الوطنیة، العمید صادق دوید، الیوم الاحد، على استھداف ملیشیا

الحوثي لسجن النساء بمدینة تعز.

وأدان دوید في تغریدة على حسابھ بموقع التدوین المصغر " تویتر "، رصدھا " المشھد

الیمني "، استھداف الملیشیا لسجن النساء بمدینة تعز الذي راح ضحیتھ أكثر من

عشرین سجینة.

واعتبر دوید أن الاستھداف الحوثي للسجن، جریمة تضرب عرض الحائط كل القوانین

والمواثیق الدولیة وتدوس على كل القیم والأخلاق.

وأضاف: وكأن الملیشیا تؤكد على الاستھانة بحیاة الیمنیین دون تفریق، بین مدنیین

وعسكریین، نساء، ورجال، طلقاء وسجناء.

وارتكبت الملیشیا مجزرة مروعة باستھداف صاروخي لسجن النساء، نتج عنھ مقتل

وإصابة أكثر من ثلاثین إمراة.

علق ناطق المقاومة الوطنیة، العمید صادق دوید، الیوم الاحد، على استھداف ملیشیا

الحوثي لسجن النساء بمدینة تعز.

وأدان دوید في تغریدة على حسابھ بموقع التدوین المصغر " تویتر "، رصدھا " المشھد

الیمني "، استھداف الملیشیا لسجن النساء بمدینة تعز الذي راح ضحیتھ أكثر من

عشرین سجینة.

جديد اب برس

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​



واعتبر دوید أن الاستھداف الحوثي للسجن، جریمة تضرب عرض الحائط كل القوانین

والمواثیق الدولیة وتدوس على كل القیم والأخلاق.

وأضاف: وكأن الملیشیا تؤكد على الاستھانة بحیاة الیمنیین دون تفریق، بین مدنیین

وعسكریین، نساء، ورجال، طلقاء وسجناء.

وارتكبت الملیشیا مجزرة مروعة باستھداف صاروخي لسجن النساء، نتج عنھ مقتل

وإصابة أكثر من ثلاثین إمراة.