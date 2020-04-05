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عدن - ياسمين التهامي - كانت الاستعدادات جارية للإفراج عنهن .. حصيلة جديدة بالأسماء عن ضحايا سجن النساء بتعز !

قصفت میلیشیا الحوثي بعد عصر الیوم السجن المركزي الخاص بالنساء بتعز بقذائف

ھاون.

وأكد مصدر طبي مقتل خمس سجینات وإصابة 7 على الأقل في إحصائیة أولیة جراء

القصف الحوثي على السجن المركزي بمدینة تعز.

ورصد تحالف رصد لرصد وتوثیق انتھاكات حقوق الانسان في الیمن أسماء الضحایا

المدنیین من قصف میلشیا الحوثي لقسم النساء في السجن المركزي في تعز.

وبحسب تحالف رصد فإن المصابات ھن:

1 روایة ولید عبده علي 18 سنھ

2 نجود فخر محمد قائد 12 سنھ

3 نجاة عبده عثمان محمد الحمادي 28 سنھ

4 غدیر سلطان نعمان 15 سنھ

5 رسالة احمد سعدي 19 سنھ مصابة

6 وضحة ولید عبده علي

7 نبیلة شوقي علي محمد 16 سنھ

وأضاف المرصد رصد "عمار محمد عقلان السامعي" الذي كان متواجد لحظة قصف

الحوثیین للسجن باعتباره ولي أمر أحد السجینات اللواتي سیتم إصلاق سراحن غدا.

وجدیر بالذكر أنھ كانت الاستعدادات جاریة للإفراج عن السجینات وعشرات السجناء

في مركزي تعز، بسبب القلق من انتشار وباء كورونا، وبذلت الجھود الحقوقیة لأجل

ذلك، لكن ملیشیا الحوثي قصفت السجن وقتلت السجینات واصابت العشرات واطفالھن

الذین كانوا في زیارة لھن جديد اب برس Advertisements ​

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