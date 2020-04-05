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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو" مفاجأة لحظة مداهمة معبداً يهودياً في نيويورك.. هذا ما عثروا عليه في ظل أزمة كورونا !

داهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (FBI) معبدًا يهوديًا في نيويورك يخبئ القائمون عليه الآلاف من كمامات N95 التي تحتاجها المستشفيات. ويعتبر كمام N95 من أفضل الأقنعة في الوقاية من كورونا، حيث يساعد في إحكام غلق المنطقة المحيطة بالفم والأنف مما قد يحمي مرتديها من الإصابة بالفيروس إذا تم ارتداؤها بشكل صحيح.

وتجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الامريكية 6920 وفاة ، بينما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى ما يزيد على 270 ألف إصابة جديد اب برس Advertisements ​

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