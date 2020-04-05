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عدن - ياسمين التهامي - تعز: هادي يصدر قرارات جريئة ويبث الفرحة بين ابناء المدينة "تفاصيل"

وجه فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، مساء اليوم، بإطلاق سراح كافة السجناء والمحجوزين على قضايا وأحداث عارضة بمحافظة تعز وعلى ضمانة وكفالة اهاليهم، باستثناء سجناء القضايا الجنائية والجسيمة.

جاء ذلك خلال اتصال فخامته مساء اليوم بمحافظ تعز نبيل شمسان على خلفية تداعيات جريمة استهداف مليشيات الحوثي الانقلابية لقسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز، وما أسفر عنه من استشهاد وإصابة عدد من السجينات.. مقدماً خالص تعازيه إلى أسر وذوي الشهداء من السجناء، ومتمنياً الشفاء للجرحى، وموجها بتقديم كافة الرعاية الصحية والاهتمام للجرحى وذويهم.

جديد اب برس

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كما اطلّع فخامة الرئيس على المستجدات في المحافظة وعلى مختلف الأوضاع ومنها الحالة الأمنية والأوضاع الصحية والتجهيزات اللازمة في هذا الإطار لمواجهة الأوبئة في المحافظة كغيرها من محافظات الوطن.

واستمع فخامة الرئيس من محافظ تعز إلى التطورات الميدانية ومختلف القضايا المرتبطة بالمحافظة وتعزيز دور ومهام أجهزة ومؤسسات الدولة.. مشدداً على تفعيل جهود قيادة المحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية وتعاون أبناء المجتمع لما فيه خدمة الصالح العام.

وأكد فخامة الرئيس اهتمام الدولة بالأوضاع الأمنية والخدمية والتنموية وتطبيع الأوضاع في المحافظة.. مجدداً الحرص على تقديم كافة أوجه الدعم في مواجهة قوى التمرد والانقلاب من المليشيات الحوثية الإيرانية التي لا تكترث بأي التزامات أو اتفاقات أو حرمات أو عهود في استهدافها المستمر للأبرياء من الأطفال والنساء والسجناء والمنشآت المدنية والاقتصادية واستهداف الأشقاء والجيران دون اكتراث.

من جانبه ثمن محافظ تعز اهتمام فخامة الرئيس الدائم بتعز كغيرها من محافظات الوطن.. مؤكداً العمل على تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس الفورية بما من شأنه الوقاية وحقن دماء العزل الأبرياء التي لا تكترث مليشيات الانقلاب في استهدافهم كعادتها طوال سنوات مضت وفي ظل صمت دولي مؤسف.. مؤكدا أن تعز وأبنائها سيظلون كما هو عهدهم على الدوام مدافعين عن الثورة والجمهورية المضي لهزيمة المشروع الإمامي والانتصار لليمن الاتحادي المنشود